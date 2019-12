Notizie Milan – Gosens: “Oggi abbiamo avuto tanta libertà sulla sinistra”

MILANO – Robin Gosens, esterno dell’Atalanta, è stato intervistato da Dazn dopo il triplice fischio del direttore di gara, nella partita tra la Dea e il Milan. Ecco cosa ha detto il calciatore: «Quello che ci chiede il mister è di riuscire a creare sempre qualcosa con gli attaccanti. Io sono un difensore e questo tipo di libertà la interpreto come un arma in più. Siamo molto contenti del risultato, oggi abbiamo iniziato molto bene a sinistra, c’era molta libertà lì e abbiamo trovato quasi sempre le opportunità per fare il nostro gioco». L’Atalanta oggi ha inflitto una lezione pesantissima ai rossoneri, riuscendo a vincere per 5-0, davanti al proprio pubblico. Per la squadra di Pioli è notte fonda e la sosta potrebbe aiutare a metabolizzare gli errori di oggi.