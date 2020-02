Notizie Milan – Ghiglione prova a recuperare per il match di San Siro

MILANO – Ghiglione proverà ad esserci nel match contro il Milan di domenica prossima. L’esterno del Genoa è tornato oggi ad allenarsi in gruppo, dopo lo stop in seguito all’infortunio rimediato durante la partita contro il Cagliari. Nicola potrebbe recuperare un’ importante pedina, che potrà essere schierato sia sulla fascia destra,che su quella mancina. Dipenderà tutto dalle sue condizioni. Il match tra rossoneri e rossoblù si giocherà in un San Siro a porte chiuse, a causa dell’emergenza legata al Coronavirus, domenica prossima alle ore 12:30.

