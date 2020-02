Notizie Milan – Gazidis non ha avallato lo scambio Bernardeschi-Paquetà

MILANO – Lo scambio Bernardeschi-Paquetà era una delle operazioni di mercato più chiacchierate dell’ultima sessione invernale. L’operazione, dopo tante indiscrezioni, non è andata in porto e i due calciatori sono rimasti nei rispettivi club, nonostante la loro stagione non sia delle migliori. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’area tecnica del Milan avrebbe spinto per portare a conclusione questo scambio. In modo da regalare a Stefano Pioli un’importante pedina per il suo 4-4-2, ma lo stop alla trattativa non sarebbe arrivato dagli ambienti bianconeri, ma da quelli rossoneri. Gazidis non avrebbe avallato l’operazione di emrcato tra l’italiano e il brasiliano, in virtù dei 4,5 milioni di euro percepiti a Torino dall’ex Fiorentina. Le casse societarie del Milan, dopo aver contrattualizzato il ritorno di Ibra, non potevano permettersi un altro esborso simile per lo stipendio di un calciatore.