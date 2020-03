Notizie Milan – Gazidis e il gegenpressing su Rangnick

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Il gegenpressing è la stile di gioco che ha portato Klopp in cima al mondo con il suo Liverpool e prima ancora aveva riscosso grandi risultati con il Borussia Dortmund. Sembra che tra gli emulatori del tecnico tedesco ci sia Ivan Gazidis. L’amministratore delegato e direttore generale del Milan ha deciso di voler puntare su Ralf Rangnick per la prossima stagione, con buona pace di Boban, Maldini e Massara, prossimi al passo d’addio con la società meneghina. Proprio in questa situazione emerge la tattica di pressing asfissiante del dirigente sudafricano. Pronto a prevenire gli attacchi degli avversari (chi non condivide la sua scelta) scegliendo di puntare forte, anzi fortissimo, sull’allenatore-direttore sportivo tedesco. L’idea è quella di affidare il futuro del Diavolo proprio nelle mani del Deus ex machina dell’universo calcistico della Red Bull. Con Paul Mitchell a capo dell’area scout. Il pressing di Gazidis sembra totale

