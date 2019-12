Notizie Milan – Gazidis alla ricerca di altri sponsor, ne servono almeno tre

MILANO – : «Servono almeno tre grandi sponsor e noi attualmente ne abbiamo soltanto uno». Queste le parole di Gazidis ai dipendenti rossoneri. L’ amministratore delegato e direttore generale del Milan è allora di nuove partnership che possono dare respiro alle casse del Diavolo, e che permettano di fare mercato. Ad oggi soltanto Emirates viene annoverato tra questi e l’obiettivo è quello di stringere accordi con compagnie aree, assicurazioni, o marchi automobilistici. In modo anche da far crescere il brand rossonero. L’operato di Gazidis verrà valutato, a fine stagione, anche su questo fronte. Il suo arrivo a Milano è stato voluto proprio per la sua capacità di trovare nuove possibilità economiche, grazie alla sponsorizzazioni. Per il momento però “la mano” dell’ex Arsenal non è riuscita nel suo intento.