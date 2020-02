Notizie Milan – Gasperini: “La corsa Champions è aperta”

MILANO – Gian Piero Gasperini, premiato oggi come miglior allenatore del 2019, ha parlato della corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. L’allenatore dell’Atalanta non da per spacciate né il Milan, né il Napoli. Ecco le sue parole.

: «La lotta per la Champions League è ancora aperta, mancano davvero tante partite alla fine del campionato e non ci siamo soltanto noi e la Roma. Milan e Napoli sono tutt’altro che fuori, così come tutte le altre squadre che sono a distanza raggiungibile».