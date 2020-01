Notizie Milan – Gasperini “Caldara domani potrebbe giocare”

MILANO – Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Rai Sport della situazione di Mattia Caldara. Il calciatore è tornato a Bergamo, dopo l’esperienza in rossonero contraddistinta da due brutti infortuni. Ecco le parole del tecnico della Dea: «Sono contento di riaverlo in squadra. Quando è partito gli avevo detto, che prima o poi, sarebbe tornato qui. Certo, non mi aspettavo di vederlo così presto. Conosce benissimo l’ambiente, questa è casa sua e sono assolutamente sicuro che darà una mano. Potrebbe scendere subito in campo, sta bene, l’ho visto in buona condizioni fisiche. Adesso non so se dall’inizio o se a partita iniziata. Caldara rinforza il nostro reparto difensivo, anche dal punto di vista numerico». parole che non passeranno inosservate, dato che il giocatore in maglia rossonera, in questa stagione, non ha collezionato nemmeno un minuto di gioco.