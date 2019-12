Notizie Milan – Galliani: “Ibra non verrà al Monza. Al Milan nemmeno, forse”

MILANO – Adriano Galliani è tornato ha parlare di Zlatan Ibrahimovic. Il futuro dello svedese è ancora incerto, ma il Milan sembra disposto ad aspettare ancora qualche giorno, prima di virare su altri obiettivi. Lo storico amministrato delegato dei rossoneri ha voluto precisare la posizione del Monza sull’ex Los Angeles Galaxy, ecco le sue parole: «Il sogno Ibra per il Monza è definitivamente tramontato, questo ve lo posso assicurare». Poi ha parlato del possibile ritorno a Milanello dello svedese: «Per quanto riguarda il Milan, non posso dire nulla perchè preferisco non commentare le vicende rossonere. Quindi non so dirvi se Ibra andrà al Milan o meno». La telenovela Ibra continua a tenere banco, la decisione dell’attaccante è attesa nei prossimi giorni.