Notizie Milan – Gabbia potrebbe essere ceduto a gennaio

MILANO – Il Milan inizia le grandi manovre in vista di gennaio. I rossoneri ieri hanno ufficializzato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, ma lo svedese non sarà l’unica operazione del Diavolo. Per un giocatore che entra ce ne sarà, sicuramente, uno che esce. Matteo Gabbia potrebbe essere il primo calciatore che saluterà Milanello. L’ex difensore della Primavera in questa stagione non ha giocato nemmeno un minuto con il club meneghino, nonostante il cambio d’allenatore. La sua partenza potrebbe essere propedeutica per la sua crescita, il classe ’99 dovrebbe trasferirsi in prestito, dopo l’esperienza della passata stagione alla Lucchese, per poter giocare con continuità. Gabbia quest’anno ha esordito con l’Under 21 di Nicolato e sulle sue tracce ci sono diverse squadre di Serie B.