Notizie Milan – Gabbia a Casa Milan con il suo agente

MILANO – Mattia Gabbia si trova a Casa Milan, insieme al suo agente, Tullio Tinti. Il Motivo dell’incontro è legato al futuro dell’ex Primavera rossonera. Il suo passaggio al Parma, in prestito, sembra imminente. Il Diavolo dopo aver definito questa operazione si butterà sul mercato alla ricerca di un nuovo difensore da regalare a Stefano Pioli. Continuano quindi le grandi manovre del club meneghino, l’intenzione è quella di continuare a rinforzare la rosa del Milan, in modo da riuscire a centrare l’obiettivo della qualificazione alla prossima Europa League. Il futuro di Mattia Gabbia sembra comunque rimanere a tinte rossonere, dato che terminata l’esperienza in gialloblù tornerà alla base.