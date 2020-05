Notizie Milan – G.Galli: “Rangnick? Ecco la differenza con Sacchi”

MILANO – Giovanni Galli, nella diretta Instagram di Carlo Pellegatti, si è espresso sul futuro del Milan e sul possibile arrivo di Ralf Rangnick. Ecco che cosa ha detto.

: «C’è tanta confusione al Milan attualmente. La squadra rossonera ha in rosa uomini scelti da Galliani, scelti da Fassone e Mirabelli, da Leonardo e infine Boban e Maldini. Tutte persone diverse, con idee diverse e che hanno una visione del calcio loro. Adesso leggiamo che alle porte potrebbe esserci una nuova rivoluzione estiva. Forse arriva un nuovo allenatore e dirigente, che è abituato al calcio tedesco, molto diverso dal nostro. Se così sarà, allora servirà pazienza e non si potrà pretendere subito un posto in Champions League. Il paragone con Sacchi? In quel Milan quando c’era un problema arrivava Berlusconi e lo risolveva. Oggi non è così, Gazidis e Scaroni sono due dipendenti, vorrei vedere in faccia la proprietà, guardarli negli occhi, ma oggi non è possibile. La proprietà va identificata con una persona. Aggiungo che Gattuso secondo me stava riuscendo a dare un’identità a questo Milan».

