Notizie Milan – Fissato il prezzo del cartellino di Franck Kessie

MILANO – Durante la prossima finestra di mercato invernale Franck Kessie potrebbe cambiare squadra. Il Milan ha deciso di ascoltare le offerte che arriveranno per il centrocampista e i rossoneri hanno fissato il prezzo del cartelli del giocatore. Per assicurarsi le prestazione dell’ivoriano servirà almeno 30 milioni di euro. Sono diverse le squadre interessate all’ex Atalanta, una di queste dovrebbe essere il Napoli di Gattuso, oltre ai club di Premier League, da tempo interessate a Kessie. Il calciatore però nelle ultime partite di campionato è sempre partito titolare nell’undici scelto a Stefano Pioli, tecnico del Diavolo. Una sua cessione però potrebbe essere decisa per finanziare i prossimi colpi in entrata della squadra meneghina.