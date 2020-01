Notizie Milan – Fenerbahce: annunciato un acquisto in attesa di Rodriguez

MILANO – Mentre continua a trattare con il Milan Ricardo Rodriguez ( https://www.ilmilanista.it/news-milan/notizie-milan-una-nuova-offerta-di-prestito-per-rodriguez/), il Fenerbahce annuncia un nuovo colpo di mercato. Si tratta di Simon Falette, difensore guineano 27enne, che si trasferisce in Turchia, in prestito con diritto di riscatto fino a fine stagione, dall’Eintracht Francoforte. Il calciatore può giocare da centrale nella difesa a quattro e all’occorrenza può adattarsi al ruolo di terzino sinistro. Adesso bisognerà capire se la squadra di Istanbul ha intenzione di continuare a rinforzare il proprio reparto arretrato, o se invece deciderà di fare un passo indietro per Rodriguez.