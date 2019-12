Notizie Milan – Fedele: “Andava preso Spalletti e non Pioli”

MILANO – Furio Fedele, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dell’attuale situazione del Milan, dopo la brutta sconfitta patita a Bergamo contro l’Atalanta. Ecco le sue parole: «Il Milan visto a Bergamo ha fatto il contrario di quello che doveva fare, secondo l’allenatore. Ad esser sinceri mi aspettavo un passo indietro da Pioli, dopo quello che abbiamo visto a Bergamo. I rossoneri sono irriconoscibili, non possono essere la squadra che prende cinque goal dall’Atalanta, solo per merito di Donnarumma. Il portiere è stato il migliore in campo del Milan ieri, ha evitato un risultato ancor più imbarazzante, quasi pallavolistico. Dopo l’esonero di Giampaolo l’unico allenatore da prendere era Spalletti e non Pioli».