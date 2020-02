Notizie Milan – Faggiano:”Ho pensato a Piatek, ma era fuori budget”

MILANO – Nonostante la chiusura della sessione invernale, il mercato si porta dietro ancora qualche strascico. Come nel caso del Parma e Piatek. L’ex attaccante del Milan interessava alla società gialloblù, anche e soprattutto in virtù dell’infortunio di inglese. Oggi, in conferenza stampa, ne ha parlato Daniele Faggiano, direttore sportivo dei ducali. Ecco le sue parole.

: «Nessuno degli attaccanti che avevamo in mente si è mosso durante questa sessione di mercato, tranne Piatek. Purtroppo il polacco per noi era fuori budget, ma ci ho pensato e sarei stato il primo a muovermi se avessi avuto la possibilità di farlo. Noi però, come prima cosa, guardiamo sempre alle casse societarie. Adesso il mercato è chiuso e lista è piena, purtroppo Inglese resta indisponibile e noi non possiamo muoverci sugli svincolati. Era difficile riuscire a prendere una punta».