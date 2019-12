Notizie Milan – Eranio: “Troppi giocatori non hanno una posizione definita”

MILANO – Stefano Eranio, ex calciatore del Diavolo, ha parlato a Milan tv dell’attuale situazione dei rossoneri. Ecco le sue parole: «Oggi al Milan ci sono troppi giocatori che non hanno ancora una posizione chiara in campo. Questo mi porta a dire che attualmente in rossonero ci sono mezzi giocatori. La squadra di Pioli va troppo piano, rispetto agli avversari, anche nelle zone più importanti del campo. Questo succede anche quando le cose vanno bene». Le parole di Eranio arrivano all’indomani della cocente sconfitta Diavolo a Bergamo, contro l’Atalanta, per 5-0. La sconfitta è arrivata in un momento particolare della stagione, prima della sosta natalizia e dopo quattro risultati utili consecutivi per il club meneghino.