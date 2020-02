Notizie Milan – Elliott non prevede una cessione a breve

MILANO – Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Elliott non ha intenzione di cedere il Milan in tempi brevi. La priorità della proprietà del club meneghino è quella di riportare i rossoneri al top, sia in Italia che in Europa. Oltre che a dare stabilità alle casse societarie. La famiglia Singer nell’ultimo periodo ha anche fatto investimenti significati, ha preso una posizione netta sulla querelle del Nuovo Stadio di Milano e ha dato al Milan una struttura manageriale di primo livello. Tutti indizi che portano ad un’unica strada: i tempi per l’eventuale cessione sono ancora lunghi.

