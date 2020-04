Notizie Milan – Ecco quanto viene valutato il cartellino di Romagnoli

MILANO – Il Barcellona sembra aver messo gli occhi di Alessio Romagnoli, complice la situazione legata al suo rinnovo contrattuale. Non sarà però un’operazione semplice riuscire a strappare il centrale al club meneghino, dato che il Diavolo ha intenzione di puntare su di lui, anche per il futuro. I rossoneri valutano il cartellino del calciatore 50 milioni di euro. Il quotidiano spagnolo Sport ha parlato di questa indiscrezione di mercato, aggiungendo però che il Milan non ha intenzione di cedere così facilmente il difensore, anche se nell’operazione dovessero essere inserite delle contropartite tecniche. Molto probabilmente la differenza la farà la volontà del ragazzo, che dovrà decidere se rinnovare o meno.

