Notizie Milan – Ecco l’offerta del Paris Saint Germain per Paquetà

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Leonardo continua voler portare Paquetà in Francia. Il calciatore brasiliano è nei pensieri dell’ex dirigente rossonero e al club meneghino è stata recapitata la prima offerta, per assicurarsi le prestazioni del giocatore. 20 milioni di euro, ma non bastano per convincere le resistenze del Diavolo, che ne chiede almeno il doppio. Le due società continuano a sentirsi, l’intenzione del PSG è quella di acquistare l’ex Flamengo durante la prossima sessione invernale di mercato. Il Milan, invece, ha deciso di privarsi di Paquetà soltanto davanti ad un offerta concreta. Più in generale i rossoneri hanno deciso di fare operazioni in uscita per finanziare i colpi in entrata.