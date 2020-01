Notizie Milan – Ecco l’offerta del Fenerbahce per Rodriguez

MILANO – Il Fenerbahce continua il pressing per Ricardo Rodriguez del Milan. L’ultima offerta presentata dai turchi però non ha soddisfatto la dirigenza rossonera. Il club di Istanbul, infatti, vorrebbe prelevare il calciatore in prestito con diritto di riscatto. Il nazionale svizzero però dovrebbe lasciare il club meneghino soltanto a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto (soluzione scelta dal PSV). Per il momento il Diavolo ha rispedito al mittente la proposta del Fenerbahce, spianando la strada invece agli olandesi del PSV Eindhoven. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’accelerazione definitiva. Il futuro di Ricardo Rodriguez sembra sempre più lontano dal Milan.