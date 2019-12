Notizie Milan – Ecco la prima offerta del Napoli per Rodriguez

MILANO – Ricardo Rodriguez ha ritrovato una maglia da titolare nella disfatta rossonera di Bergamo. Lo svizzero è uscito alla fine primo tempo per problemi fisici, questa potrebbe essere la sua ultima apparizione con il Milan. L’ex Wolfsburg è attualmente chiuso da Theo Hernandez e la sua cessione, in vista della sessione invernale di mercato, è tutt’altro che da escludere. Sulle tracce del calciatore c’è il Napoli di Gattuso, voglioso di riprendere sotto la sua ala il terzino. I partenopei starebbero definendo la cessione in prestito di Ghoulam al Marsiglia e sono alla ricerca di un sostituto, che dia maggiori garanzie dal punto di vista fisico, rispetto all’algerino. Giuntoli, direttore sportivo degli Azzurri, in questi giorni avrebbe incontrato l’entourage di Rodriguez per definire l’offerta sia al giocatore che al Milan. Il Napoli avrebbe già presentato una prima offerta dalle parti di Milanello: un prestito con diritto di riscatto, mentre i rossoneri cederebbero il calciatore soltanto a titolo definitivo. Sul numero 68 rossonero c’è anche l’interesse del Fenerbahce, che avrebbe tutta l’intenzione di portare l’elvetico in Turchia.