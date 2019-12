Notizie Milan – E’ arrivata la smentita per Rangnick

MILANO – Lo ha riporta la Bild, Ralf Rangnick non sarà il prossimo allenatore rossonero né tanto entrerà a far parte dei quadri dirigenziali. L’indiscrezione lanciata dal media tedesco arriva dopo le voci di questa mattina. Ambienti vicino al Diavolo hanno confermato la piena fiducia in Pioli. Per il momento quindi nessun cambio di guida tecnica all’orizzonte, né tantomeno sono previsti nuovi ingressi in società. Il Deus Ex Machina dell’universo calcistico della Red Bull resterà dov’è attualmente. La proprietà del Milan avrebbe pensato a Rangnick per dare continuità alla scelta della “linea verde” operata durante il mercato estivo. Non è escluso però un assalto a campionati finiti, in modo da poter progettare una nuova stagione insieme .