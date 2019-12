Notizie Milan – Draxler da possibile rossonero al futuro in Spagna

MILANO – Julian Draxler, trequartista tedesco attualmente al PSG è finito al centro delle voci di mercato. Il giocatore era in orbita Milan, come possibile contropartita tecnica per Paquetà, oggetto del desidero del club francese. Sulle sue tracce sembra però si sia inserito il Siviglia, in cerca di rinforzi per la prossima sessione di mercato invernale. Il calciatore potrebbe continuare la sua carriera calcistica in Spagna, dato che l’intenzione dei rossoneri è quella di accettare soltanto offerte cash. Per strappare il brasiliano al Diavolo serviranno almeno 40 milioni di euro, cifra molto alta, che per il momento ha raffreddato la pista PSG. I francesi per il momento sono arrivati “soltanto” a 20 milioni di euro per l’ex Flamengo.