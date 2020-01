Notizie Milan – Dopo la sconfitta di Torino, il Cagliari aspetta i rossoneri

MILANO – Il Milan sabato prossimo (11 gennaio) scenderà in campo per l’ultima partita del girone di andata. L’avversario dei rossoneri sarà il Cagliari di Maran, che ospiterà il Diavolo in casa. I rossoblù sono reduci dalla brutta sconfitta di Torino, contro la Juventus, con quattro goal incassati e nessuno segnato. Un brutto stop per Nainggolan e compagni, che rischia di arrestare i sogni d’europa dei sardi. La squadra del presidente Giulini attualmente occupa l’ultima posizione, in classifica, utile per qualificarsi alla prossima Europa League. Intanto impazza anche il mercato, con Deiola vicino al trasferimento al Lecce. Per il Milan il prossimo match di campionato sarà una test per valutare le ambizioni europee della squadra e magari poter dare il via, con una vittoria, alla rincorsa proprio al Cagliari.