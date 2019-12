Notizie Milan – Donnarumma settimo in una speciale classifica della Serie A

MILANO – Gianluigi Donnarumma è il settimo portiere, della Serie A, ad aver effettuato più parate durante l’anno solare del 2019. Questa statistica è il risultato fornito dai numeri di Opta, che ha confrontato tutti gli estremi difensori del massimo campionato italiano. In questa speciale classifica, sul gradino più alto del podio c’è Luigi Sepe, “numero 1” del Parma, che ha sbaragliato la concorrenza con 139 parate in 35 presenze, realizzando il 71,28% di interventi sui tiri affrontati. Il portiere rossonero, invece, ha effettuato 104 parate in 33 presenze, mettendo a referto una media del 74,63% di parate in questo ultimo anno. Un risultato che mette in risalto il talento dell’estremo difensore dei rossoneri e della Nazionale Italiana.