Notizie Milan – Donnarumma, ecco gli ultimi aggiornamenti sull’infortunio

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Gigio Donnarumma è stato costretto a chiedere la sostituzione, nella partita contro la Fiorentina. Il portiere del Milan nell’ultimo match di campionato ha accusato una distorsione alla caviglia sinistra e oggi si è sottoposto a delle terapie per superare il problema e tornare a disposizione di mister Pioli in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Genoa. Partita prevista per domenica, primo marzo, alle ore 12:30. Se l’estremo difensore della Nazionale Azzurra dovesse sventolare bandiera bianca allora toccherà di nuovo a Begovic. Il calciatore è pronto al suo esordio dal 1′ in serie A, con la maglia rossonera.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live