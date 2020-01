Notizie Milan – Domani in vendita i biglietti per i quarti di Coppa Italia

MILANO – Il Milan ha conquistato i Quarti di finale della Coppa Italia, dopo la vittoria di eri sera contro la SPAL. I rossoneri si sono imposti per 3-0, adesso il prossimo avversario, nella competizione, sarà il Torino di Walter Mazzarri. La partita tra le due squadre si giocherà a San Siro, martedì 28 gennaio alle 20:45. Domani, venerdì diciassette gennaio, alle ore 10:00 aprirà la vendita per i biglietti del match, per il momento però solo per il primo anello e il secondo anello blu. Ecco tutte le info.

ABBONATI

Tutti gli abbonati al campionato, compresi gli abbonati solo al girone di ritorno, potranno acquistare fino a un massimo di quattro biglietti a partire da 5 euro.

PROMO UNIVERSITARI

Per gli studenti universitari sarà attiva una speciale tariffa a 10 euro disponibile al primo anello verde e al primo anello blu.

DOVE ACQUISTARE

È possibile acquistare i biglietti online, alla biglietteria di Casa Milan, nelle filiali Banco BPM, nei punti vendita Vivaticket e alle casse dello stadio (aperte solo il matchday).

MERCATO SECONDARIO

Si invitano tutti i tifosi a evitare gli acquisti in canali non ufficiali. La società non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati in canali non ufficiali.

Fonte: acmilan.com