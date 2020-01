Notizie Milan – Domani giorno di riposo, da martedì si pensa al Brescia

MILANO – Il Milan vince, grazie ad una grande prova di carattere, contro l’Udinese a San Siro per 3-2, in rimonta. I rossoneri s’impongono grazie alla doppietta di Ante Rebic e al goal di Theo Hernandez. Stefano Pioli, tecnico del Diavolo, ha deciso di concedere alla squadra una giornata di riposo domani. I calciatori torneranno a lavorare a Milanello soltanto martedì, per iniziare a preparare la sfida con il Brescia di Eugenio Corini. La partita contro le Rondinelle andrà in scena venerdì prossimo, 24 gennaio, alle ore 20:45. Presso lo stadio Mario Rigamonti. Mario Balotelli, ex attaccante rossonero, non sarà della partita perchè ha rimediato un’espulsione oggi nella sfida tra Brescia e Cagliari.