Notizie Milan – Di Stefano: “Esame non superato contro l’Inter”

MILANO – Peppe di Stefano, giornalista sportivo e volto noto di Sky, ha parlato ai microfoni dell’emettente televisiva del Milan e ha fatto un bilancio della partita contro l’Inter, di ieri sera. Ecco le sue parole.

: «Le parole di Maldini, ieri, nel prepartita del derby sono state eloquenti “Noi oggi non dobbiamo vincere il derby, noi dobbiamo battere l’Inter perché è una delle squadre che sta nell’alta classifica, perché è un esame”. I rossoneri non hanno superato quest’esame, eppure nel primo tempo la squadra di Pioli ha messo sotto l’Inter di Antonio Conte, non una squadra qualunque. Poi c’è stato un calo fisico e la seconda frazione di gioco non è stata gestita la meglio. Ovviamente all’interno della società c’è aria di delusione, soprattutto in virtù dei primi cinquanta minuti giocati e dei due goal di vantaggio segnati».

