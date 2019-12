Notizie Milan – Di Gennaro: “Ibra può essere ancora determinante”

MILANO – Antonio Di Gennaro, commentatore televisivo della Rai, ha parlato ai microfoni di Stadio Aperto (programma sportivo radiofonico) del ritorno di Ibra in rossonero. Ecco le sue parole: «Ibrahimovic può ancora essere determinate, a patto però che stia bene fisicamente. Lo svedese è quel tipo di campione che ha un peso dentro e fuori dal campo, sopratutto nello spogliatoio. Questo lo ha confermato anche Galliani qualche giorno fa. Zlatan sarà di aiuto per tutti, per i compagni di squadra e per i dirigenti rossoneri, che sono alla prima esperienza di questo tipo. Comunque lavorare soltanto con i giovani non è mai semplice, Ibra potrà essere un esempio per i propri compagni».