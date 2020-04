Notizie Milan – Depay, ci pensano anche i rossoneri

MILANO – Memphis Depay è uno dei nomi che potrebbe accendere la prossima sessione di mercato. Il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2021, con il Lione, e molte squadre sembrano essere interessate a lui. Tra queste c’è anche il Milan. Il club rossonero, infatti, con il possibile addio di Zlatan Ibrahimovic dovrebbe mettersi alla ricerca di uno nuova prima punta. Non c’è però soltanto il Diavolo sull’olandese, diversi club inglesi e la Lazio di Inzaghi starebbero pensando al ragazzo, in vista della prossima stagione. Bisognerà convincere anche il Lione, il club francese infatti non vuole rinunciare a Depay e sta facendo di tutto per convincerlo a rimanere in Francia.

