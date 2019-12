Notizie Milan – Demiral ha convinto la Vecchia Signora

MILANO – Merih Demiral dovrebbe restare dov’è, almeno secondo le ultime indiscrezioni di mercato. Il difensore della Juventus sembrava sul punto di cambiare squadra con il mercato di gennaio. Le sue ultime prestazioni, sia in campionato che in Supercoppa Italiana, però hanno fatto cambiare idea alla dirigenza bianconera. Anche Maurizio Sarri sembra si sia ricreduto sull’ex Sassuolo, dato che lo ha preferito a de Light sia nell’ultime due partite di Serie A, che nel match contro la Lazio. Il difensore centrale era uno dei grandi obiettivi del Milan, nella finestra di riparazione, per rinforzare il reparto arretrato rossonero. Ora però il Diavolo dovrà guardare altrove, ecco perchè negli ultimi giorni l’operazione Todibo ha avuto una forte accelerazione. Demiral sembra aver conquistato la Vecchia Signora, la società meneghina, invece, dovrà farsene una ragione.