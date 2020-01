Notizie Milan – Demiral attira l’interesse di una nuova squadra

MILANO – Ieri Merih Demiral ha giocato la sua terza partita di fila, in campionato, da titolare con la Juventus. In mezzo c’è anche il match di Supercoppa Italiana disputato contro la Lazio. Il turco sembra aver scalato le gerarchie di Maurizio Sarri, che nelle ultime uscite dei bianconeri lo ha preferito a de Light. Le voci di mercato per l’ex Sassuolo non sembrano placarsi però, nonostante il futuro del difensore sembra sia ancora a Torino, in virtù proprio delle prove fornite affianco a Bonucci. Mai dire mai però, l’interesse del Milan per Demiral è storia vecchia, risale a quest’estate e i rossoneri sono tornati alla carica in inverno. L’ostacolo però, nonostante i mesi, è sempre lo stesso: l’alta richiesta della Vecchia Signora. Intanto sulle tracce del calciatore sembra stagliarsi l’Arsenal, il club inglese potrebbe far partire Mustafi a gennaio, senza dimenticare il brutto infortunio occorso a Calum Chambers. Il giocatore dovrebbe trovarsi, insieme ad una vecchio pallino del Milan (Upamecano) sulla lista dei desideri dei Gunners.