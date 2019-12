Notizie Milan – Demiral ancora titolare in bianconero

MILANO – Il Milan cercherà di portare un nuovo centrale a Milanello, durante la prossima sessione di mercato. Merih Demiral rappresenta l’obiettivo numero uno per la dirigenza rossonera, il difensore in grado di far fare il salto di qualità, al reparto arretrato del Diavolo. Boban e Maldini stanno trovando grandi difficoltà per arrivare al turco. La Juventus valuta il cartellino del calciatore intorno ai 30 milioni di euro, una cifra troppa alta per le casse del club meneghino. Senza contare che questa sera Maurizio Sarri impiegherà, per la seconda volta consecutivamente, il calciatore dal primo minuto. Demiral è stato confermato accanto a Bonucci, dopo l’ottima prestazione fornita contro l’Udinese, domenica scorsa. Un fatto che potrebbe complicare ulteriormente i piani del Milan per gennaio. Se il giocatore dovesse continuare a giocare a questi livelli la dirigenza juventina potrebbe anche decidere di non far farlo partire durante la finestra di riparazione.