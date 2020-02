Notizie Milan – Del Piero: “Ibra è eccezionale ma da solo non basta”

MILANO – A pochi minuti da Milan-Torino, Alex Del Piero, ex capitano della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’importanza di Zlatan Ibrahimovic per i rossoneri e dell’attuale stagione del Diavolo. Ecco cosa ha detto.

: «Il Milan non è in un buon periodo, serve continuità e vedremo se riusciranno a vincere con il Torino questa sera. L’arrivo di Ibra è un segnale importante per i rossoneri e per tutta la Serie A. penso a Eriksen o a Ronaldo, significa che il nostro campionato è in crescita, così come le squadre. Quest’anno Inter e Lazio su tutte, ma pensiamo anche al Napoli degli scorsi anni. Comunque Ibra da solo non basta, è un calciatore eccezionale ma serve l’apporto di tutta ls quadra, può dare ovviamente una spinta ma solo lui non cambia un match».

