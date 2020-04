Notizie Milan – De Zerbi: “Locatelli? In Italia non diamo tempo ai giovani”

MILANO – Roberto De Zerbi è stato intervistato da Sportitalia. L’allenatore del Sassuolo ha risposto anche a una domanda su Manuel Locatelli, calciatore attualmente in forza ai neroverdi, e che in rossonero non è riuscito ad imporsi. Ecco che cosa ha detto.

: «Per come la vedo io stiamo parlando di un giocatore che merita una big. In Italia, però, non diamo abbastanza tempo ai giovani, né di sbagliare, né di avere il tempo necessario per perdersi. Locatelli sarebbe esploso in qualsiasi squadra, è stato brava la dirigenza a prenderlo. Il suo percorso è una cosa che il Sassuolo ti permette di fare, da altre parti non sono così sicuro».

