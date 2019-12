Notizie Milan – De Rosa: “Milan attento all’agonismo dell’Atalanta”

MILANO – Nel prossimo turno di campionato il Milan affronterà in trasferta l’Atalanta di Gasperini. Sul match che attende i rossoneri si è espresso Geri De Rosa, telecronista di Sky Sport. Ecco le sue parole: «Il Milan non dovrà abbassare la guardia, nemmeno una volta, e tenere alta la concentrazione. L’Atalanta è una squadra aggressiva, che punta molto sul proprio agonismo e i rossoneri non dovranno subire il punto di forza della squadra di Gasperini. Il problema di questo Milan è che sta trovando grande difficoltà nel trovare il goal, infatti il calciatore con più reti in rossonero è Theo Hernandez. I rossoneri sono in crescita, rispetto a qualche giornata fa, gli uomini di Pioli dovranno essere bravi, abbassando i ritmi. L’Atalanta corre il triplo rispetto a Donnarumma e compagni».