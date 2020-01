Notizie Milan – De Rosa: “I rossoneri hanno avuto coraggio”

MILANO – Geri De Rosa, giornalista di Sky Sport, ha commentato il mercato del Milan e delle scelte fatte dai rossoneri, ecco le sue parole.

: «Suso E piatek erano molto importanti nelle idee iniziali di questo Milan, ma con il passare del tempo sono diventati due pesi. Se adesso questi due giocatori, ma anche altri, come: Rodriguez o il primo allenatore dei rossoneri, Giampaolo non ci sono più è un po’ anche un’ ammissione di colpa. Questi uomini dovevano essere lo zoccolo d’uro del Diavolo ad inizio stagione. Secondo me questa cosa testimonia il fatto che a Casa Milan qualcosa non stava funzionando e hanno avuto il coraggio di ribaltare la situazione, adesso l’intenzione è quella di tirare fuori il meglio dai calciatori rimasti e da quelli arrivati a gennaio. Ora i rossoneri dovranno pensare anche alle prossime annate, questo deve essere un obiettivo concreto. Aggiungo anche che sì Piatek e Suso hanno messo del loro per fallire, ma in campo non c’erano solo loro, tutta la squadra è naufragata».