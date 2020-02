Notizie Milan – De Paul si sbilancia sul futuro, ecco cosa ha detto

MILANO – Rodrigo De Paul, numero dieci dell’Udinese, è uno dei punti di riferimento della squadra friulana, ma il suo è uno dei nomi più ricorrenti nel periodo di calciomercato. Il Milan ci ha provato nelle ultime due sessioni, soprattutto in estate, senza però riuscire a concludere il colpo. Oggi il calciatore sulle colonne di Tuttosport ha parlato del suo futuro. Ecco cosa ha detto.

: «Non ho problemi ad ammettere quali sono i miei obiettivi, ho giocato in Champions League all’età di 19 anni, con il Valencia e voglio tornare a farlo. Così come ho intenzione di prendere parte a un mondiale e poi vorrei anche vincere una Copa America, a giugno si giocherà in Argentina. In estate poi parleremo del resto, mi piacerebbe, però, essere allenato dai top allenatori. Dico tranquillamente che non voglia di restare sempre nella stessa riga».