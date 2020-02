Notizie Milan – De Paul resta nel mirino dei rossoneri

MILANO – Rodrigo De Paul ha stregato la dirigenza del Milan. L’argentino sta disputando un’ottima stagione a Udinese e il suo profilo interessa al Diavolo sia per la sua duttilità, sa ricoprire diversi ruoli, sia perché il calciatore alzerebbe, e di molto, il tasso tecnico nella rosa rossonera. Convincere i friulani però non sarà facile, dato che valutano il loro numero dieci sui 35 milioni di euro. Una cifra alta senza contare il bilancio del club meneghino che è tutt’altro che florido. Il Milan sarebbe al lavoro per trovare la formula giusta con cui convincere la famiglia Pozzo, che deve fare i conti però con la voglia del calciatore di voler provare a fare il grande salto, servirà una strategia pressoché perfetta. Anche perché l’Udinese non farà sconti a nessuno.

