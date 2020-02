Notizie Milan – De Paul, ecco le richieste dell’Udinese

MILANO – In ogni sessione di mercato il nome di Rodrigo De Paul torna sempre d’attualità per il Milan. Non è un mistero che la dirigenza rossonera straveda per il fantasista argentino, ma il suo arrivo a Milanello non si è mai concretizzato. Le altissime richieste dell’Udinese hanno sempre frenato la trattativa, così come la concorrenza sul giocatore, con l’Inter sempre alla finestra. Adesso però la situazione potrebbe essere cambiata, almeno per quanto riguarda i nerazzurri, con l’arrivo a Milano di Christian Eriksen. Il danese potrebbe aver chiuso lo spazio al numero 10 ex Valencia. I friulani, invece, sanno benissimo che sarà molto complicato trattenere il giocatore durante la prossima sessione estiva di mercato, anche in virtù delle parole rilasciate ieri a Tuttosport da De Paul. L’Udinese, quindi, sembra essere pronta a cedere l’argentino, avendo fissato il prezzo del cartellino intorno ai 35 milioni di euro. Una cifra che resta altissima quindi, la famiglia Pozzo acquistò il calciatore per soli 3 milioni di euro dal Valencia. Il Milan è avvertito, i friulani vogliono realizzare un’incredibile plusvalenza.