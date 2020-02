Notizie Milan – De Paul ancora decisivo con la maglia dell’Udinese

MILANO – De Paul salva la sua Udinese, nel finale di partita, contro il Brescia del neo tecnico Diego Lopez. L’Argentino segna al 92′ con un diagonale che trafigge Joronen e il suo nome balza ancora una volta agli onori della cronaca. Sono venti le partita in questo campionato per il numero dieci della formazione friulana, condite da 5 goal e un assist. Una stagione da protagonista per De Paul, contraddistinta anche dalle tante voci di mercato, che riguardano il suo futuro. Con l’Inter che sembrava la grande favorita, ma l’arrivo di Eriksen potrebbe aver chiuso gli spazi al calciatore e allora ecco che le indiscrezioni su un interessamento del Milan si sono intensificate. I rossoneri ci avevano già provato in estate, senza concretizzare il colpo, adesso il Diavolo dopo qualche timido tentativo nella sessione invernale, potrebbe tornare alla carica a giugno. Serviranno 35 milioni di euro.

