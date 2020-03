Notizie Milan – Dani Olmo poteva essere rossonero, poi arrivo Rangnick

MILANO – Nel corso dell’ultima finestra invernale di mercato, Dani Olmo è stato ad un passo dal vestire la maglia rossonera. Alla fine il calciatore spagnolo preferì trasferirsi dalla Dinamo Zagabria all’R.B. Lipsia, piuttosto che al Milan. In questo caso fu Ralf Rangnick, probabile prossima guida tecnica del club meneghino, a soffiare il giocatore al Diavolo. Infatti il tedesco è l’uomo mercato, e non solo, del club della Bundesliga e molto probabilmente è stato lui il promotore dell’acquisto di Dani Olmo. Una doppia beffa pre il quindi, dato che lo spagnolo poteva essere uno dei migliori prospetti che siano mai transitati per Milanello.

