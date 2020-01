Notizie Milan – Dani Olmo obiettivo del Barcellona solo per l’estate

MILANO – Dani Olmo continua ad essere nei radar del Milan. Il calciatore spagnolo, in forza alla Dinamo Zagabria, ha attirato l’attenzione di diversi club europei. Tra questi c’è anche il Barcellona, che attualmente sembra la squadra favorita per la corsa al giocatore. I blaugrana, però, stanno preparando il colpo di mercato soltanto in vista della prossima sessione estiva di mercato, dato che la squadra croata ha intenzione di incassare un cifra molto elevata, superiore anche ai 25 milioni di euro spesi dalla Juventus per Marko Pjaca, che rappresenta la cessione record della Dinamo. Dani Olmo nei giorni scorsi ha espresso la sua preferenza per un trasferimento al Barcellona.