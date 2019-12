Notizie Milan – Damiani: “Ibra è sempre Ibra, ma non lo avrei preso”

MILANO – Oscar Damiani, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Ecco cosa ha dichiarato il procuratore sportivo: «Ibra è sempre Ibra. sia da punto di vista fisico, che sotto quello mentale. Ha grande intensità, carica agonistica, oltre che un calciatore carismatico. Io però se fossi stato nei panni della dirigenza rossonera non lo avrei riportato a Milanello». Il nuovo calciatore del Diavolo continua a dividere gli esperti e la critica. Solo il campo darà risposte certe e ci dirà se lo svedese è troppo avanti con gli anni per poter ancora trascinare i rossoneri o se invece è l’acquisto giusto per poter recuperare il terreno perso in campionato.