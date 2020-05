Notizie Milan – Criscitiello: “Elliott continua a commettere gli stessi errori”

MILANO – Michele Criscitiello, sulle colonne di TMW, è tornato a parlare della situazione attuale del Milan. Ecco che cosa ha scritto il noto giornalista sportivo nel suo editoriale.

“Nel Milan attuale attuale gazidis ha ancora pieni poteri. Questa non è la soluzione, ma il problema. Elliott quindi continua a commettere sempre gli stessi errori e serviranno ancora tanti anni per far rinascere i rossoneri e poi alla fine vendere il club. L’ex Arsenal ancora non ha capito come funziona il nostro paese e non è detto che un grande manager in Spagna, Germania o Francia funzioni anche in Italia e questo vale anche in altri campi, non solo nel calcio. Bisogna fermare gazidis che sta preparando la terza rivoluzione estiva in tre anni e aggiungo che non sarà mai l’Italia ad adattarsi a Elliott, ma il contrario. Rangnick avrà bisogno di tempo, per imparare la lingua (Gazidis è ancora rimasto al buongiorno), per imparare come trattare con i procuratori e il rischio è che anche nel prossimo campionato non arrivi il tanto sognato piazzamento Champions. I fondi servono, eccome, al calcio, ma in presenza di manager bravi e una programmazione chiara”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live