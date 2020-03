Notizie Milan – Corriere della Sera, Boban addio ufficiale in serata

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Manca soltanto l’ufficialità e no, non è un colpo di mercato. Si può parlare di vero e proprio colpo di teatro: Zvonimir Boban non è più un dirigente del Milan. Come riporta il Corriere della Sera, in serata è attesa la nota ufficiale da parte del club meneghino sulla fine del rapporto lavorativo con il croato. Una notizia che era nell’aria, dopo l’intervista rilasciata alla gazzetta dello Sport. la proprietà non ha gradito le parole dure usate nei confronti di Gazidis. In mattinata ci sarebbe stato un primo incontro tra lo stesso Boban, Maldini e il dirigente sudafricano. Poco fa invece si sarebbe consumato l’addio, definitivo anche senza ufficialità.

