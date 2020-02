Notizie Milan – Coppa Italia Femminile, Salvatori Rinaldi prenota il posto

MILANO – Il Milan Femminile di Maurizio Ganz si appresta ad affrontare la Fiorentina in Coppa Italia. Le rossonere sono reduci dalla vittoria in campionato con l’Inter, in rimonta, e per il match con la viola Salvatori Rinaldi, grazie all’ottima prova contro le nerazzurre, si candida per un posto da titolare. La stessa calciatrice, che ormai ha messo alle spalle il problema fisico che l’aveva frenata nell’ultimo periodo, ha già segnato in questa stagione alla Florentia. Un goal pesantissimo, in trasferta, che ha regalato un punto d’oro alle ragazze di Ganz, in ottica Champions League. Senza dimenticare che per lei si è trattato del “goal dell’ex”, avendo già indossato in carriera la maglia gigliata. Che arrivi il bis in Coppa Italia?