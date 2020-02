Notizie Milan – Conte alle prese con i dubbi di formazione in vista del derby

MILANO – Continua la marcia di avvicinamento ad Inter-Milan. Mancano solo cinque giorni al derby di Milano e continuano ad arrivare indiscrezioni sulle due squadre. Antonio Conte è alle prese con i dubbi di formazione e soprattutto con Eriksen, il danese potrebbe anche venir lasciato in panchina per poi subentrare nel corso della partita. Le ipotesi, in questo momento, sono due: un Inter con il trequartista, il danese, che adotterebbe il modulo 3-5-1-1. L’altra eventualità, invece, è rappresentata dal “ritorno” al 3-5-2, schieramento adottato in tutta la prima parte di stagione. In questo caso l’ex Tottenham si accoderebbe in panchina.