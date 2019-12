Notizie Milan – Come arriva la Sampdoria al match con i rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Il 6 gennaio, alle ore 15:00, andrà in scena un nuovo turno di campionato per il Milan. I rossoneri saranno impegnati a San Siro, contro la Sampdoria. Il match con i blucerchiati dovrà essere quello del riscatto per il Diavolo, che sarà obbligato a vincere per mettersi alla spalle la disfatta di Bergamo. Una partita non semplice, vista l’atmosfera che si respira dalle parti di Milanello, dopo il ciclone Atalanta. La squadra di Ranieri dovrà fare a meno di Gianluca Caprari, espulso durante l’ultima partita con la Juventus. Mentre Bereszynski non sarà della partita a causa di un’operazione al menisco. Così come Bertolacci, l’ex Milan tornerà in campo soltanto verso la metà di gennaio. Altro possibile assente potrebbe essere Edgar Barreto, il calciatore è alle prese con noie muscolari. L’unico assente che potrebbe recuperare è Bonazzoli, l’attaccante si giocherà le sue carte in vista del Milan